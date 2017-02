Arrow: Marc Guggenheim parla di Thea

Nonostante l’accoglienza riservata alla quinta stagione disia stata più che positiva, una delle critiche ricorrenti riguarda l’evoluzione di alcuni personaggi, tra cui la sorella di Oliver,. Il produttore esecutivoha parlato del personaggio proprio oggi.

Il personaggio ritornerà a Star City nel prossimo episodio, intitolato “Spectre of the Gun”. Si tratta della prima apparizione del personaggio nel 2017, e il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha colto l’occasione per parlare un po’ dell’evento. Ecco le sue dichiarazioni:

“Tutti mi chiedono: ma che fine ha fatto Thea? Beh, lei apparirà in 14 dei 23 episodi che andranno in onda quest’anno. Non è in tutti i 23, non è così il suo contratto, abbiamo dovuto scrivere attorno a questo tipo di limiti. Noi cerchiamo di rendere questo processo invisibile agli occhi degli spettatori di Arrow, ma ci sono realtà contrattuali che non solo ci legano le mani, ma legano le mani di tutti quelli che lavorano su uno show in questo periodo storico”.

Arrow è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!