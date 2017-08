Arrow: Michael Emerson debutterà nei panni di un nuovo misterioso villain!

Durante ildi San Diego di qualche mese fa, si vociferava cheavrebbe fatto la sua apparizione nella sesta stagione di, la quale verrà trasmessa il, in un misterioso ruolo non ancora reso noto.

Adesso, la co-showrunner Wendy Mericle ha confermato la presenza dell'attore nello show, il quale sarà una delle due minacce principali di Oliver Queen - l'altra sarà Ricardo Diaz, interpretato dall'attore di Fringe, Kirk Acevedo. "Il personaggio che stiamo creando per Michael è un po' simile a quelli che ha già interpretato in passato", ha commentato Mericle. "Ma ne abbiamo parlato molto insieme per cercare di renderlo diverso dai suoi passati personaggi".



Emerson, lavorando in The Practice (dove la showrunner Mercicle ha per la prima volta incontrato l'attore), ha vinto il suo primo premio Emmy, con la sua apparizione nella serie, nei panni del serial killer William Hinks. Accrebbe la sua notorietà anche la sua partecipazione al cast della seconda stagione di Lost, nel ruolo di Benjamin Linus e quella in Person of Interest nel ruolo del protagonista della serie Harold Finch. Qualsiasi sia il nuovo personaggio che Emerson interpreterà, gli showrunner dello show già lo amano. "È un sogno lavorare con lui e credo che stia facendo uno straordinario lavoro", ha spiegato Mericle. "Abbiamo visto alcuni degli episodi in cui compare e lui è semplicemente fantastico. È un attore sottile e porta un'energia diversa sul set. È fantastico."