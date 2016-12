Arrow: nel nuovo trailer esteso la verità su Laurel Lance

La quinta stagione diha segnato un ritorno alle atmosfere dei primi episodi della serie in onda su, soprattutto con il ritorno di. Nell’ultima stagione, inoltre, la morte diha grandi conseguenze. Proprio di questo parla il nuovo trailer.

La morte del personaggio interpretato da Katie Cassidy ha dato vita ad un nuovo team di vigilanti e al ritiro di Thea Queen (Willa Holland) e John Diggle (David Ramsey). Nel mid-season finale della quinta stagione, inoltre, la stessa Laurel sembra sia tornata nel Team Arrow. Qual è la verità dietro il suo ritorno? Il nuovo trailer esteso, disponibile in fondo alla notizia, fornisce alcuni indizi sulla verità. Buona visione!

Arrow tornerà in onda il 25 Gennaio 2017 su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!