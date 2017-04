Arrow: nel prossimo episodio spiegata rottura tra Oliver e Felicity

Nell'episodio 20 della quinta stagione didellavedremo quali sono stati i motivi che hanno portato glia rompere una relazione che sembrava perfetta a pochissimo dal matrimonio.

"Underneath", volgarmente detto "cosa c'è sotto". Questo il titolo del 20esimo episodio della 5a stagione di Arrow che andrà in onda i primi di maggio. Stephen Amell (Oliver Queen), chiama il 5x19 "Team Arrow vs. Team Felicity (Emily Bett Rickards)", e questo basta a darci qualche suggerimento su quale sarà poi il tema trattato.

Qualcosa Amell aveva già rivelato riguardo questo episodio incentrato sulla ex coppia, dicendo in un tweet che "è il primo episodio IN ASSOLUTO dove lo stesso attore (attrice?), divide ogni singola delle mie scene con me. Sarà grandioso." E aggiunge "e con "le mie scene" intendo le "nostre" scene. Per definizione. Un episodio super cool!"

L'episodio rivisiterà e approfondirà i motivi della rottura tra Oliver e Felicity, che erano sul punto di sposarsi, cosa che non è successa dopo che si è scoperto che 1) Oliver ha un figlio, 2)non lo ha detto a Felicity, 3) non ha incluso la sua futura moglie nel percorso di decisione riguardo l'invio del giovane William e di sua madre lontano, per farli stare sicuri.

"Una delle cose che abbiamo sempre voluto fare, e penso che anche un sacco di fans lo abbiano chiesto, è venire a patti con le conseguenze dell'episodio 4x15 dove Oliver e Felicity hanno messo fine all'idea di sposarsi e si sono lasciati." Spiega Marc Guggenheim, produttore esecutivo. "Non hanno mai avuto una discussione al riguardo, e nemmeno una spiegazione dettagliata e approfondita del perché la relazione sia finita. Felicity in qualche modo ha raggiunto il punto di rottura e se n'è andata."- cosa successa dopo essere riuscita a rialzarsi dalla sedia a rotelle grazie a un dispositivo che l'ha rimessa in piedi. "Sarà un esame dei motivi della rottura e dello stato in cui si trovano, succede dopo gli eventi della 5x19 (in onda il 26 aprile), e dopo altri episodi che comunque hanno portato a questo punto. Succede qualcosa nella 5x19, che anticipa questa conversazione."

Vedremo come andrà a finire, e se pure Ollie e Felicity non torneranno insieme, almeno noi capiremo cos'è successo!