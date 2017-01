Arrow: il nuovo trailer anticipa lo scontro tra Oliver e Prometheus

I fan diaspettano da parecchi episodi lo scontro finale tra, uno dei villain più temibili dell’. A quanto pare il momento decisivo è finalmente arrivato, come anticipato dall’ultimo trailer pubblicato dae disponibile in fondo alla notizia.

La battaglia è al centro del nuovo trailer, intitolato “Getting Good”: Oliver e tutte le reclute del Team Arrow (Wild Dog, Speedy, Diggle, Felicity, Artemis e Curtis appaiono tutti) appaiono nel trailer, ma è lo scontro con Prometheus la vera anticipazione del prossimo episodio.

Il video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Per completezza riportiamo brevemente anche la sinossi dell’episodio: “Nella sua avventura per abbattere Kovar, Oliver (Stephen Amell) accetta il sorprendente aiuto di Talia al Ghul (Lexa Doig). Quello che deve darle in cambio, però, preoccupa Oliver.”

Arrow è attualmente in onda su The CW, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!