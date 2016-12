Arrow: Oliver e Diggle parlano di Laurel nella nuova clip

ha approfittato della sua quinta stagione per una sorta di ritorno alle origini, riportando lo show ai fasti di un tempo, concentrandosi di più sue i suoi pericoli. Nella nuova clip pubblicata possiamo osservarediscutere sul ritorno di Laurel.

In questa stagione Diggle (John Ramsey) è stato incastrato ed accusato di un crimine che non ha mai connesso. Per questo è in costante fuga dall’esercito. Artemis (Madison McLaughlin), la nuova recluta del gruppo, ha tradito i suoi compagni e sia Oliver (Stephen Amell) che Felicity (Emily Bett Rickards) stanno cercando di superare il lutto della morte dei loro cari.

Nella nuova clip disponibile Diggle e Oliver discutono in prigione dove il primo è incarcerato. Separati dal classico pannello di vetro, i due discutono del ritorno di Laurel. La clip, come sempre, è disponibile in fondo alla notizia. Arrow, invece, tornerà in onda su The CW il 25 Gennaio 2017. Buona visione!