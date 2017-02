Arrow: Stephen Amell non è preoccupato del confronto con Iron Fist

Nonostantesia nel bel mezzo della sua quinta stagione, la storia delle origini diè tornata al centro di molte discussioni dopo l'uscita recente primo promo di, concome. L'attore protagonista diha detto la sua in proposito.

Nella nuova serie Netflix, Rand perde i suoi genitori in un incidente aereo nei pressi della misteriosa città di K'un Lun. Lì, Rand si allena con un gruppo di monaci e acquisisce il potere di Iron Fist, che porta con sé a New York City.

La storia delle origini di Iron Fist ha sollevato molte conversazioni riguardo alle somiglianze che essa presenta con quella di Arrow e, quindi, un fan ha chiesto ad Amell quale fosse il suo pensiero in materia. L'attore ha ospitato un Q & A sulla sua pagina Facebook il 7 febbraio dove ha messo in onda varie domande su se stesso e sulla sua serie. Il fan gli ha chiesto se i recenti confronti tra le storie delle origini di Arrow e Iron Fist lo hanno disturbato in qualche modo. Amell ha risposto con una conclusione estremamente schietta e succinta: "Non me ne può fregare di meno!".