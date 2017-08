Arrow: la stesura della settima stagione è già in corso d'opera!

A quanto pare, secondo il produttore esecutivo della serie Arrow , laè già in fase di lavorazione. Quindi, per chi credeva che il rinnovo per una sesta fosse un miracolo - ascolti bassi - la notizia arriverà come una sorpresa.

In molti erano altresì convinti che le avventure di Oliver Queen sarebbero finite una volta conclusi i flashback relativi alla sua permanenza sull'isola. Beh, non è così.

Slash Film ha parlato col produttore esecutivo di Arrow, Marc Guggenheim, al Summer TCA press tour, e lui ha confermato che la settima serie sta iniziando a prendere forma:

"Abbiamo già iniziato a parlarne e ohhh, abbiamo già iniziato a definire la settima stagione. E' la prima volta che mi ritrovo ad avere delle idee per una stagione così presto in ordine di tempo, ma è venuta fuori da una conversazione relativa alla sesta stagione."

Che ancora deve iniziare!

Poi, con grande sorpresa di tutti, Guggenheim ha anche rivelato che già sono chiari i piani per la conclusione della serie e spera di avere tempo di svilupparla come se la sono immaginata:

"Penso che sì, già abbiamo in mente il finale. In realtà abbiamo sempre saputo come vogliamo far finire questo show. E la fine non richiede un numero X di stagioni. Se dovremo terminarla, ad un certo punto, lavoreremo per mandarla nella direzione che abbiamo in mente sin dal primo giorno."

Arrow torna con la sesta stagione e partire dal 12 ottobre su CW.