Arrowerse crossover, Stephen Ammell: "Sarà come un film di 4 ore!"

È stato rivelato soli due giorni fa Crisis On Earth X , il tanto chiecchierato crossover che unirà insieme gli eroi dell'made in CW, maha raggiuntoper parlare della nuova stagione di Arrow e proprio del nuovo ed entusiasmante progetto.

Parlando così durante un evento al Salt Lake Comic Con, l'attore ha spiegato l'origine degli episodi crossover e la loro evoluzione in un film lungo praticamente 4 ore che vedremo nelle nuova stagione: "Quando abbiamo fatto il crossover, se ricordo bene nella nostra terza stagione e nella prima di The Flash, tutto era simile a un un episodio di Arrow dove si presentava Flash o uno di Flash dove apparivo io. Anche lo scorso anno la forma è rimasta sostanzialmente invariata, ma quest'anno no, abbiamo deciso di fare proprio un film lungo 4 ore e separato in episodi".



Una trama che andrà a unire tutti e 4 gli show CW, compresi Supergirl e Legends of Tomorrow, e Ammell ha inoltre notato come l'ordine di messa in onda degli show sia di vitale importanza per il dipanarsi della trama: "Tecnicamente dovrebbe essere Supergirl, Arrow, Flash e Legends of Tomorrow, ma l'intento sarebbero quello di non lasciar pensare allo spettatore di stare guardando la classica ora di Supergirl, quanto invece la prima ora del crossover".



Parlando poi della storia in sé, Ammell è rimasto molto vago, ma ha dichiarato: "Non posso rovinare nulla facendo spoiler, ma posso dirvi che quando ho letto gli script del nuovo crossover di quest'anno, mi sono sentito obbligato a mandare un'email a Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim, dicendo 'ragazzi, grazie per questa opportunità, perché sembra davvero, davvero un ottimo crossover'".



Crisis On Earth X inizierà con Supergirl e Arrow il prossimo lunedì 27 novembre, continuando e concludendosi poi con Flash e Legends of Tomorrow martedì 28 novembre.