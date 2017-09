Arrowverse: il crossover vedrà riportare in vita un personaggio già visto!

: Il crossover che vedremo nell' Arrowverse in questa stagione vedrà nuovamente riuniti tutti gli eroi delle serie CW attualmente in produzione e facenti parte dello stesso universo condiviso:. Se volete sapere cosa succederà e chi tornerà, proseguite pure la lettura.

Sullo schermo vedremo Crisis on Earth-X e gli showrunner riporteranno in vita Prometheus, nella forma di Prometheus-X. Quindi, anche se il villain è morto nella scorsa stagione di Arrow, tornerà a dare filo da torcere a tutti nostri eroi.

La notizia è stata confermata da EW: gli showrunner potranno riportare sullo schermo Prometheus nella forma della versione esistente nell'universo alternativo, quella di Prometheus-X, e il crossover in cui apparirà è quello che Amell ha definito come "un film di 4 ore", dal titolo “Crisis on Earth-X.”

EW ha anche scoperto che non ci sono piani per far tornare Josh Segarra nel ruolo e dunque, plausibilmente, il villain resterà per tutto il tempo mascherato. La teoria è che qualcun altro potrebbe usare la sua identità; per esempio Quentin Lance (Paul Blackthorne), di Terra X, perché anche nella stagione 5, ad un certo punto, il sospetto era che il cattivo potesse essere proprio il padre di Laurel e Sarah. Vedremo.

Come precedentemente annunciato, il crossover accadrà nel momento in cui Barry e Iris si sposeranno: il matrimonio verrà interrotto proprio dall'arrivo di alcuni villain da un altro mondo conosciuto come Terra X, un luogo oscuro dove i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale. Terra X è anche il luogo dove ci sono le versioni "cattive" degli eroi dell'Arrowerse e dunque personaggi come Overgirl, Dark Arrow, e Dark Flash. Potete vederli tutti nel poster qui sotto.

potremo iniziare a vedere il crossover Crisis on Earth X a partire dal 27 novembre, nei diversi giorni di programmazione delle serie CW coinvolte.