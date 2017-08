Arrowverse: John Barrowman è pronto a tornare nei panni di Malcolm Merlyn?

Nel finale diabbiamo vistocoinvolto nell'esplosione die, soprattutto dopo aver servito come villain nellain, è probabile che il suo personaggio sia pronto a uscire di scena. Ma, interprete di Merlyn, può tornare in qualunque momento se la pensa diversamente.

Marc Guggenheim, executive producer di Arrow e Legends of Tomorrow, sembra sia intenzionato ad accantonare il personaggio di Merlyn, ma resta aperto a soluzioni alternative in caso John Barrowman sia pronto a continuare.

"Sta a John. Gli abbiamo detto che lo avremmo chiamato per parlargli degli eventi del finale, ogni singolo personaggio in tutti gli show è sempre tornato in qualche modo. Abbiamo flashback, viaggi nel tempo, universi paralleli. Un addio non è mai un addio. Ha il nostro pieno invito a tornare nello show tutte le volte che lui vorrà".

Come vorreste che si evolvesse il ruolo di Malcolm Merlyn nell'Arrowverse? Di certo sarebbe un peccato dire addio a un attore così bravo come John Barrowman.