Arrowverse: nuovo trailer con Arrow, Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow

ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alle serie TV appartenenti all'debutteranno a ottobre sull'emittente americana.

Il video ci ricorda che le serie TV targate DC e appartenenti all'Arrowverse torneranno a partire dal prossimo 9 ottobre, con una programmazione che coprirà dal lunedì al giovedì con Supergirl, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow - senza dimenticare il debutto della nuova serie The CW, Black Lightning.

Appuntamento al 9 ottobre, con il primo episodio di Supergirl previsto per la messa in onda statunitense, a cui seguiranno quello di The Flash il 10 ottobre, quello di Legends of Tomorrow il giorno successivo e poi quello di Arrow il 12 ottobre.