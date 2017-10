Arrowverse: primi scatti per il Captain Cold che apparirà nel crossover

: Sapevamo sin dallo scorso agosto che(Wentworth Miller) sarebbe ricomparso nella terza stagione di, ed un recente poster aveva inoltre confermato la sua presenza anche nell’annuale crossover fra le serie dell’

Una nuova foto proveniente dal set crossover rivela tuttavia che il personaggio interpretato quest’anno dal fenomenale Wentworth Miller indosserà un nuovo costume. Nonostante il nuovo look si differenzi ancora una volta dal quello dei fumetti, il costume immortalato nello scatto disponibile in calce all’articolo sembra finalmente una sorta di “uniforme” vera e propria per il personaggio, e non più un banale cappotto come accaduto in precedenza. Sicuramente si tratta di un abbigliamento più complesso ed elaborato del precedente, peraltro perfettamente in linea con gli abiti degli altri personaggi “catturati” dalla foto sottostante.



Ma cosa significa esattamente questo nuovo look? Il Captain Cold che potremo ammirare quest'anno sarà una nuova versione del personaggio, magari proveniente da una Terra differente? Non sapendo ancora se Snart riprenderà il suo vecchio posto fra le Leggende, è dunque probabile che anch’esso si riveli un doppelganger proveniente da Terra-X, il mondo distopico in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale che esploreremo nell’imminente crossover. In questo caso, tuttavia, il nuovo Snart potrebbe avere una personalità totalmente opposta a quella dell’originale e rivelarsi un eroe.



Indipendentemente dal ruolo ricoperto, rivedere Miller ed il suo Cold sui set della rete statunitense The CW è sempre emozionante, e siamo certi che l’attore non ci deluderà nemmeno quest’anno.



In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul personaggio, vi ricordiamo che negli ultimi giorni ci sono giunte le prime immagini di Overgirl, l’Anti-Flash di Terra-X ed il malvagio doppelganger di Green Arrow che nel crossover del prossimo mese interromperanno le attese nozze fra Barry Allen/The Flash (Grant Gustint) e Iris West (Candice Patton).