Arrowverse: primi scatti per il doppelganger malvagio di Green Arrow

: Non solo i crossover dell’Arrowverse sono diventati piuttosto frequenti, ma anno dopo anno la qualità dei prodotti è aumentata e addirittura il crossover in onda il prossimo novembre vedrà coinvolti tutti e quattro gli show della rete statunitense The CW.

Intitolato “Crisis on Earth-X”, il nuovo evento annuale porrà Supergirl, Flash, Green Arrow e le Leggende contro i loro malvagi doppelganger provenienti da una Terra in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale, influenzando radicalmente il corso della storia (almeno come la conosciamo noi) e i destini dei suddetti personaggi.



I motivi del loro arrivo nel bel mezzo delle nozze fra Barry Allen (Grant Gustint) e Iris West (Candice Patton) non sono tuttavia chiari, ma Stephen Amell (che nell’Arrowverse interpreta l’arciere Green Arrow) ha anticipato che il crossover sarà come un film della durata di 4 ore e che l’indiscussa star dello show sarà proprio il suo Oliver Queen.



Dopo la prima foto di Overgirl, quest’oggi sono emersi in rete anche i primi scatti provenienti dal set che ci mostrano in azione la controparte malvagia di Green Arrow intenta ad affrontare proprio il vigilante incappucciato di Star City. Non è ancora chiaro chi si celi dietro la maschera dell’arciere oscuro, ma è probabile che si tratti di una versione sinistra e (ancora più) distorta dell’Oliver Queen che conosciamo tutti.



Una seconda foto un po’ sfuocata ci mostra invece l’Anti-Flash di Terra-X affrontare in combattimento il velocista scarlatto di Central City: si tratterà di una versione malvagia di Barry Allen (come lo era già Savitar lo scorso anno) o stiamo per assistere all’ennesimo ritorno di Eobard Thawne? Il costume indossato dal criminale è lo stesso utilizzato in passato dal noto velocista proveniente da un lontano futuro, pertanto ci auguriamo che il crossover segni il ritorno sugli schermi dell'impagabile Matt Letscher.