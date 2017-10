Arrowverse: la star dell'imminente crossover sarà proprio Oliver Queen

: Sebbene il crossover di quest’anno fra le ormai molte serie dell’ruoterà attorno all’attesissimo matrimonio fra Barry Allen e la sua Iris West, la produttrice esecutiva di, anticipa che la star dell’evento sarà invece

"Crisis on Earth-X" sarà un crossover fra Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl. Descritto da Stephen Amell come un film di quasi quattro ore, l’evento riunirà i cast dei vari show affinché tutti i personaggi partecipino al matrimonio fra Barry e Iris, che però sarà interrotto dall’arrivo di alcune malvagie controparti supereroistiche provenienti da Terra-X: una realtà dove i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale. Fra gli antagonisti è stata già confermata la presenza del personaggio The Ray, interpretato da Russel Tovey.



Intervistata da portalel TVGuide, la Mericle ha affermato: “È una storia che riguarda Oliver e un altro personaggio dell’Arrowverse. [Il crossover] esplorerà la questione del vero amore. È emotivamente impegnativo, e gli spettatori rimarranno sorpresi da quel che Oliver apprenderà e soprattutto dalla fonte di questo insegnamento. È una cosa davvero folle, credetemi.”



La Mericle non ha voluto rivelare chi trasmetterà ad Oliver l’insegnamento soprammenzionato, ma molti si aspettano già che si tratti dell’ex-fidanzata Felicity Smoak. Il melodrammatico rapporto che lentamente si è instaurato fra i due personaggi nel corso delle prime due stagioni aveva portato a una relazione romantica nel finale della terza stagione, terminata bruscamente nel quindicesimo episodio della quarta. Ricorderete tuttavia che nella scorsa stagione, i due personaggi si erano riavvicinati e proprio nell’esplosivo finale, intitolato “Lian Yu”, si sono scambiati un bacio appassionato.



L’idea che Crisis on Earth-X possa essere “una storia su Oliver” potrebbe avere qualche connessione con Prometheus-X, la controparte di Terra-X del cattivo che ci ha intrattenuti per tutta la quinta stagione. Interpretato dal sensazionale Josh Segarra, il personaggio ha infatti torturato Oliver sia fisicamente che emotivamente, al punto tale da spingere il supereroe a voler abbandonare le vesti di Green Arrow. Il ritiro di Oliver sarà anche stato breve, ciononostante noi ci aspettiamo che le azioni del villain abbiano durature ripercussioni sul personaggio. In ogni caso, i fan possono aspettarsi che Prometheus-X rappresenti una sfida piuttosto impegnativa per l’arciere incappucciato.



Vi ricordiamo che l'attesissimo crossover sarà trasmesso, in due serate, sul canale CW il 27 ed il 28 novembre. Le nuove stagioni di Supergirl ed Arrow esordiranno in America lunedì 9 ottobre, mentre il giorno seguente toccherà a The Flash e Legends of Tomorrow. Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dal nuovo crossover!