Arrowverse: svelata la data del crossover tra gli eroi The CW

ha annunciato la data in cui sarà in onda il crossover dell’, l’universo televisivo che riunisce. L’evento andrà in scena il prossimo autunno.

Per la precisione si inizierà il 27 novembre con Supergirl. A seguire, Arrow si sposterà eccezionalmente a martedì 28 novembre per il secondo episodio del crossover. Seguiranno poi The Flash e Legends of Tomorrow il 29 e il 30 novembre a chiudere le quattro puntate che riuniranno tutti gli eroi e i supergruppi appartenenti all’Arrowverse.

Tutte le serie targate The CW saranno in onda negli USA a partire da ottobre. A quanto pare l’episodio iniziale dell'evento sarà quello di Supergirl: Kara Zor-El avrà un ruolo centrale nel crossover dell’Arrowverse di quest’anno.