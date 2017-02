Ascolti Serie TV Usa 01 febbraio: Arrow ancora una volta in fondo

Con la giornata di oggi arriviamo alle porte del primo weekend di febbraio, in cui faranno ritorno molte serie televisive con le loro puntate della seconda parte di stagione. Nel frattempo, le agenzie di rating hanno comunicato i dati degli ascolti per quegli show andati in onda nella serata di mercoledì, in cui abbiamo di nuovo lain cima.

Al primo posto abbiamo, infatti, la CBS con Criminal Minds, che ha totalizzato 1.3 punti di rating con 7.45 milioni di telespettatori, Code Black, che ha raggiunto un rating di 1.1, corrispondente a 6.80 milioni di spettatori e Hunted, che ha registrato 1.3 di rating per un pubblico di 5.39 milioni. Al secondo posto, troviamo una replica di The Goldbergs, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 1.2/4 per 4.73 milioni di persone, una replica di Modern Family, che ha sfiorato un rating di 1.1 per 4.14, milioni di telespettatori, una replica di Speechless, vista da 3.69 milioni di spettatori con 1.0 di rating e una replica di Black-ish, che ha toccato un rating di 1.0 punti per 3.65 milioni di pubblico. In terza posizione si è classificata la NBC con una replica di Law & Order: SVU, che è riuscita a toccare 1.1 punti di rating per 4.67 milioni di persone e una replica di Chicago PD, che si è ritagliata 0.9 di rating con 4.46 milioni di telespettatori. Subito dopo c'è la FOX con Star, arrivata a 1.3 di rating per 4.05 milioni di spettatori. Infine, al quinto posto abbiamo The CW con Arrow, che ha totalizzato 0.6 punti di rating e 1.91 milioni di spettatori e la premiere della nuova stagione di The 100, arrivata a 0.4 di rating per 1.21 milioni di persone.