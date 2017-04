Ascolti Serie TV Usa 1-2 marzo: la NBC in cima con Chicago Justice

Mentre ci lasciamo alle spalle il primo fine settimana del mese, la settimana arriva quasi alla sua metà e le agenzie di rating, come sempre, hanno da poco pubblicato i dati degli audience relativi agli ascolti delle reti americane grazie alle serie TV nel weekend, in cui laha primeggiato a discapito della, finita in ultima posizione.

Nel corso della serata di sabato al primo posto è arrivata la ABC con la messa in onda di una replica di Imaginary Mary, che ha totalizzato 0.4 punti di rating, corrispondenti a 1.86 milioni di persone, una replica di The Goldbergs, arrivata ad un rating di 0.3 punti con 1.76 milioni di spettatori e una replica di The Catch, che ha registrato 0.3 di rating per un pubblico di 1.31 milioni. Subito dopo è arrivata la FOX con la replica di Bones, che ha toccato 0.3 di rating per 1.12 milioni di telespettatori e una replica di APB, vista da 1.08 milioni di spettatori per 0.2 di rating.

Domenica sera il primo posto è stato occupato dalla NBC con la trasmissione di Chicago Justice, che ha totalizzato 0.9 punti di rating per 5.82 milioni di telespettatori e Shades of Blue, che si è guadagnata un rating di 0.7 per 4.22 milioni di spettatori. Subito dopo si è posizionata la ABC con Once Upon a Time, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.8 per un pubblico di 2.81 milioni e American Crime, vista da 1.74 milioni di persone per un rating di 0.4. Infine, all'ultimo posto troviamo la FOX con The Simpsons, arrivati a 0.9 di rating per 2.08 milioni di spettatori, The Last Man on Earth, che si è guadagnata un rating di 0.8 per 1.75 milioni di telespettatori, una replica de I Griffin, che ha toccato 0.7 punti di rating con 1.59 milioni di pubblico, Bob's Burgers, vista da 1.52 milioni di persone con un rating di 0.7 e Making History, arrivata a 0.6 di rating per 1.29 milioni di spettatori.