Ascolti Serie TV Usa 1 agosto: in fondo Legends of Tomorrow e The Flash

Il primo weekend di agosto si avvicina e come tutte le mattinate del giovedì, anche oggi i dati degli audience raggiunti dalle serie televisive sono stati da poco pubblicati dalle agenzie di rating. Nel corso della serata del martedì appena trascorso, lasi guadagna di nuovo il primo posto, mentrescivola ancora all'ultimo.

In cima alla classifica troviamo, infatti, una replica di NCIS, arrivata a 0.5 punti di rating per 5.69 milioni di telespettatori; una vecchia puntata NCIS: New Orleans, che ha totalizzato un rating di 0.5 punti, corrispondenti a 5.39 milioni di spettatori e un passato episodio di Bull, che tocca 0.5 punti di rating per 5.24 milioni di persone. Al secondo posto si piazza la ABC con la messa in onda di una replica di The Middle, che si è guadagnata un rating di 0.7 per un pubblico di 2.85 milioni; un vecchio episodio di Fresh Off the Boat, visto da 2.09 milioni di persone per 0.6 punti di rating; una passata puntata di Black-ish, che ha raggiunto un rating di 0.5 punti per 2.07 milioni di spettatori e Somewhere Between, che con 0.3 punti di rating è arrivata a 1.67 milioni di telespettatori. Subito dopo troviamo la FOX con una replica di Lethal Weapon, che ha sfiorato un rating di 0.5 punti per 1.69 milioni di spettatori; una vecchia puntata di The Mick, arrivata a 0.4 punti di rating con 1.20 milioni di pubblico e un episodio della passata stagione di Brooklyn Nine-Nine, che si è ritagliata un rating di 0.3 per 0.91 milioni di persone. Infine abbiamo The CW con due repliche: quella di The Flash, che totalizza un rating di 0.2 con 0.72 milioni di telespettatori e quella di Legends of Tomorrow, arrivata ad un pubblico di 0.60 milioni per 0.2 di rating.