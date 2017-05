Ascolti Serie TV Usa 1 maggio: Lucifer e Gotham superano Supergirl

Mentre in Italia la programmazione televisiva ha subito qualche variazione nel corso del primo maggio, sui piccoli schermi statunitensi sono andate in onda le serie previste per la serata di lunedì e, subito dopo il salto, potete trovare i dati degli ascolti ad esse relative, rilasciati da poco dalle agenzie di rating.

Anche questa volta, ad arrivare alla prima posizione è stata la rete CBS con la messa in onda di Scorpion, che ha totalizzato 1.1 punti di rating con 7.11 milioni di telespettatori, Kevin Can Wait, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 1.2 per 6.26 milioni di spettatori, Man with a Plan, arrivata ad un pubblico di 5.36 milioni, corrispondente a 1.0 punti di rating, Superior Donuts, che ha toccato un rating di 1.0 punti per 5.15 milioni di persone e The Great Indoors, che con 0.8 punti di rating, ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.12 milioni di telespettatori. La seconda posizione è stata occupata dalla rete NBC con la trasmissione del finale della stagione d'esordio di Taken, che è riuscita ad accaparrarsi 0.8 di rating per 4.40 milioni di spettatori. Subito dopo, al terzo posto, è arrivata la FOX con Lucifer, che ha sfiorato 1.0 di rating con 3.41 milioni di pubblico e Gotham, vista da 3.02 milioni di persone, riuscendo ad arrivare a 1.0 di rating. Il quarto posto è stato raggiunto dalla ABC con Quantico, che si è guadagnata un rating di 0.6 per 2.65 milioni di telespettatori, mentre al quinto ed ultimo posto della classifica abbiamo The CW con Supergirl, che si è ritagliata 0.5 punti di rating con 1.75 milioni di spettatori e Jane the Virgin, che riesce ad arrivare ad un rating di 0.2 per un pubblico di 0.77 milioni.