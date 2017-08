Ascolti Serie TV Usa 10-11 agosto: 'Zoo'sempre in discesa

Ormai, con questa settimana, siamo arrivati alla metà del mese di agosto nel pieno delle vacanze estive e, come tutti i lunedì, anche oggi vi riportiamo i dati degli ascolti raggiunti dalle serie televisive statunitensi, che da poco sono stati pubblicati dalle agenzie di rating. Come sempre, trovate tutti i risultati subito dopo il salto.

Nel corso della serata di giovedì, il primo posto è stato conquistato dalla CBS con la messa in onda di una puntata della passata stagione di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 0.9 punti di rating per 5.37 milioni di telespettatori, una replica di Kevin Can Wait, arrivata ad un rating di 0.8 punti, corrispondenti a 3.89 milioni di spettatori e un nuovo episodio dell'attuale stagione di Zoo, che ha raggiunto 0.6 punti di rating per 2.44 milioni di pubblico. In seconda posizione si è piazzata, invece, la NBC con la trasmissione di The Night Shift, che è riuscita a guadagnare 0.5 punti di rating con 3.09 milioni di telespettatori.

Venerdì sera è stata ancora una volta la rete CBS a conquistarsi il primo posto in classifica per gli ascolti delle serie TV, ma questa volta il suo primato è dovuto soprattutto alla mancanza di concorrenza. Solamente la CBS, infatti, ha mandato in onda delle serie, ovvero una replica di Blue Bloods, che si è ritagliata 0.7 punti di rating per 5.20 milioni di telespettatori e un episodio della passata stagione di MacGyver, che ha saputo guadagnarsi 0.7 punti di rating per 4.84 milioni di persone.