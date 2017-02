Ascolti Serie TV Usa 10 febbraio: partenza deludente per Reign

Con oggi inizia una nuova settimana di programmazione televisiva americana e mentre aspettiamo di vedere come si comporteranno le nuove puntate delle varie serie TV, come ogni lunedì, vi offriamo i dati degli ascolti registrati nella serata dello scorso venerdì, in cui lasi è piazzata per prima, mentreè rimasta in coda.

A raggiungere la vetta della classifica è stata, infatti, Blue Bloods della CBS, che ha totalizzato 1.2 punti di rating, corrispondenti a 10.47 milioni di telespettatori. Successivamente la rete ha trasmesso Hawaii Five-0, arrivando ad un rating di 1.3 con 9.78 milioni di spettatori e MacGyver, che ha raggiunto un pubblico di 8.05 milioni per 1.2 punti di rating. In seconda posizione si è piazzata la NBC con Grimm, che ha raccolto 0.7 di rating e 3.95 milioni di persone e Emerald City, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.6 punti con 2.31 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso troviamo la FOX con Rosewood, vista da 2.91 milioni di spettatori e con 0.7 punti di rating e Sleepy Hollow, che è riuscita a d arrivare a 0.5 di rating con 2.03 milioni di pubblico. Infine alla quarta ed ultima posizione troviamo The CW con The Vampire Diaries, che ha toccato 0.4 di rating per 1.14 milioni di persone e la premiere della nuova stagione di Reign, vista da 0.78 milioni di telespettatori con 0.2 di rating.