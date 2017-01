Ascolti Serie TV Usa 10 gennaio: This Is Us in salita, stabile Agents of SHIELD

La metà della settimana è ormai passata e mentre il weekend si avvicina sempre di più le agenzie di rating, puntuali come sempre, hanno da poco rivelato i dati degli audience delle serie trasmesse dai network americani nel corso della serata di martedì 10 gennaio. Tutti i risultati sono disponibili dopo il salto.

A primeggiare per gli ascolti questa volta è stata la NBC con la messa in onda di This Is Us, che ha totalizzato un rating di 3.0 punti, corrispondenti a 10.48 milioni di telespettatori. Al secondo posto abbiamo, poi, la CBS con la messa in onda di una replica di NCIS, che si è ritagliata 1.1 di rating, con 10.09 milioni di spettatori, una replica di The Big Bang Theory, arrivata ad un rating di 0.9 per un pubblico di 5.48 milioni e una replica di NCIS: New Orleans, vista da 5.16 milioni di persone per 0.7 punti di rating. Subito dopo si è piazzata la ABC con la trasmissione di The Middle, che ha raggiunto 1.7 di rating e 7.30 milioni di telespettatori, American Housewife, arrivata ad un rating di 1.5 punti per 5.93 milioni di spettatori e Agents of SHIELD, che con 0.8 di rating ha raggiunto 2.72 milioni di persone. In quarta posizione troviamo la FOX con Bones, vista da un pubblico di 3.31 milioni con un rating di 0.9 punti, The Mick, che si è guadagnata 1.2 di rating per 2.97 milioni di persone e New Girl, che ha toccato 1.1 di rating per 2.48 milioni di telespettatori. Infine, al quinto ed ultimo posto, abbiamo The CW con una replica di The Flash, arrivata a 0.3 di rating per 1.09 milioni di spettatori e No Tomorrow, vista da 0.70 milioni di persone per un rating di 0.2 punti.