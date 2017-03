Ascolti Serie TV Usa 10 marzo: The Vampire Diaries termina in sordina

Un'altra settimana di marzo è cominciata e noi come sempre vi manteniamo aggiornati sui rating raggiunti grazie alla messa in onda delle serie televisive nel corso della serata del venerdì appena passato, in cui lasi è posizionata prima in classifica, mentre il networkè rimasto in fondo.

In cima alla lista dei migliori audience, infatti, abbiamo anche questa volta Blue Bloods della CBS, che ha totalizzato 1.1 punti di rating per 9.39 milioni di telespettatori, Hawaii Five-0, che si è accaparrata un rating di 1.1, corrispondente a 9.30 spettatori e MacGyver, vista da un pubblico di 8.02 milioni di persone, riuscendo ad arrivare ad un rating totale di 1.0 punti. In seconda posizione si piazza, poi, la ABC con la messa di Last Man Standing, che ha raggiunto 1.0 punti di rating con 5.79 milioni di persone e Dr. Ken, che ha toccato un rating di 0.8 punti con 4.12 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso troviamo Grimm della NBC, che è riuscita ad arrivare a 0.8 di rating e a 4.24 milioni di persone. Più giù troviamo la FOX con la messa in onda di una replica di Rosewood, che ha sfiorato un rating di 0.4 per 1.78 milioni di telespettatori e Sleepy Hollow, che ha raccolto un pubblico di 1.78 milioni con un rating di 0.4. Infine, in quinta ed ultima posizione si è piazzata la rete The CW con il finale di serie di The Vampire Diaries, che con questa sua ultima puntata ha raggiunto un rating di 0.5 punti per un totale di 1.19 milioni di telespettatori.