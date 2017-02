Ascolti Serie TV Usa 11-12 febbraio: i Grammy Awards dominano il weekend

Anche in questo martedì mattina torniamo ad informarvi sugli ascolti che sono riuscite ad ottenere le reti statunitensi grazie alla messa in onda delle loro serie televisive nel corso del weekend, in cui si è distinta in particolar modo la, mentre laè arrivata ad occupare l'ultimo posto.

Nel corso della serata di sabato solo due network hanno trasmesso serie televisive, ovvero la CBS con Ransom, che ha totalizzato 0.4 punti di rating, corrispondenti a 3.16 milioni di telespettatori, e la FOX con due repliche di 24: Legacy, arrivate rispettivamente a 0.3 di rating per 1.38 e 1.24 milioni di spettatori.



Domenica sera a dominare gli ascolti televisivi a stelle e strisce è stata la cerimonia dei Grammy Awards trasmessa dalla CBS, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 7.8 punti per un pubblico totale di 26.05 milioni. In seconda ed ultima posizione, invece troviamo la FOX con The Simpsons, arrivati a 1.0 di rating per 2.45 milioni di persone, Son of Zorn, che si è guadagnata un rating di 0.6 per 1.44 milioni di telespettatori, I Griffin, vista da un totale di 1.92 milioni di telespettatori per un rating di 0.9 punti e Bob's Burgers che è riuscita a ritagliarsi 0.8 di rating per 1.70 milioni di spettatori.