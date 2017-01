Ascolti Serie TV Usa 11 gennaio: Modern Family in testa, Frequency in calo

Il fine settimana è ormai alle porte e anche oggi arrivano puntuali i risultati degli ascolti registrati dalle serie televisive dei network statunitensi nel corso della serata di mercoledì 11 gennaio, in cui la retesi è piazzata al primo posto, mentreè arrivata in fondo.

A superare tutte le altre serie in fatto di audience abbiamo Modern Family della ABC, che ha totalizzato 2.3 punti di rating, corrispondenti a 7.59 milioni di telespettatori, seguita da The Goldbergs, che ha toccato un rating di 2.0 punti, con 6.92 milioni di spettatori; successivamente si è piazzata Speechless, vista da un pubblico di 5.93 milioni, con un rating di 1.8 punti e Black-ish, che ha raggiunto 1.7 di rating, arrivando a 5.68 milioni di persone. Al secondo posto è arrivata la CBS con Criminal Minds, che si è ritagliata 1.4 punti di rating per 7.54 milioni di telespettatori e Code Black, che ha toccato un rating di 0.9 per 6.33 milioni di spettatori. In terza posizione troviamo la NBC con Chicago PD, che ha sfiorato 1.5 di rating con 6.60 milioni di pubblico, Law & Order: SVU, vista da 6.05 milioni di persone per un rating di 1.4 e Blindspot, che è riuscita ad arrivare a 1.0 punti di rating per 5.01 milioni di telespettatori. Uno scalino più in baso troviamo la FOX con Lethal Weapon, che ha toccato 1.4 punti di rating e 6.48 milioni di persone e Star, arrivata ad un rating di 1.4 per 4.25 milioni di telespettatori. Infine, al quinto ed ultimo posto è arrivata The CW con una replica di Arrow, che ha totalizzato 0.2 punti di rating per 0.74 milioni di spettatori e Frequency, anch'essa con un rating di 0.2 per 0.74 milioni di pubblico.