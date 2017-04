Ascolti Serie TV Usa 12 aprile: Empire al primo posto della classifica

Con la giornata di oggi siamo arrivati alle porte del fine settimana e delle vacanze pasquali, che alcuni di voi spenderanno anche per dedicarsi alle proprie serie preferite e, come tutti i venerdì, dopo il salto potete trovare i dati di audience della serata di mercoledì, in cui lasi ritrova in cima alla classifica ein fondo.

Prima tra tutte le altre serie è stata, infatti, Empire della FOX, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 2.3 punti con 6.59 milioni di telespettatori, seguita da Shots Fired, arrivata a 0.9 di rating con 3.60 milioni di spettatori. Al secondo posto, invece, troviamo la CBS in discesa con Criminal Minds: Beyond Borders, che si è guadagnata 0.9 di rating per 5.74 milioni di pubblico. Uno scalino più in basso ritroviamo la NBC con la messa in onda di una replica di Chicago PD, che ha totalizzato 0.8 punti di rating, corrispondenti a 3.95 milioni di persone e una replica di Law & Order: SVU, che con un rating di 0.8 punti arriva a 4.11 milioni di telespettatori. La ABC si posiziona in quarta posizione con una replica di The Goldbergs, che è riuscita a raccogliere davanti al piccolo schermo 3.62 milioni di spettatori con 0.8 di rating, Designated Survivor, che ha toccato un rating di 0.9 punti per 4.82 milioni di persone, una replica di Modern Family, che ha sfiorato 0.9 punti di rating con 3.51 milioni di pubblico, una replica di Speechless, che si è ritagliata un rating di 0.8 per 3.13 milioni di persone e una replica di Black-ish, arrivata a 0.8 di rating con 3.07 milioni di telespettatori. Infine, al quinto ed ultimo posto si piazza The CW con la trasmissione di una replica di Arrow, arrivata a 0.2 di rating con 0.67 milioni di telespettatori.