Ascolti Serie TV Usa 12 maggio: Hawaii Five-0 domina la serata

Un'altra settimana è iniziata e con la giornata di oggi arriviamo alla metà del mese di maggio. Come tutti i lunedì, le agenzie di rating hanno da poco pubblicato i dati degli ascolti registrati dalle serie TV andate in onda nel corso della serata del venerdì da poco passato e voi potete consultarli comodamente dopo il salto.

La serata di venerdì 12 maggio ha visto al primo posto della classifica degli ascolti il network televisivo CBS con la messa in onda del finale di stagione di Hawaii Five-0, che è riuscito a totalizzare 1.0 punti di rating, corrispondenti a 7.89 milioni di telespettatori. Con un notevole distacco, al secondo posto troviamo la FOX con la trasmissione di due repliche, ovvero quella di Lethal Weapon, arrivata a guadagnarsi 0.3 punti di rating per un totale di 1.36 milioni di telespettatori e quella Lucifer, che è riuscita a ritagliare un rating di 0.3 per un pubblico complessivo di 1.35 milioni.

Nel corso della serata di venerdì, le reti ABC e NBC hanno mandato in onda solamente game show, talent show, talk show o date show, quindi la terza classificata per gli ascolti guadagnati grazie alle serie televisive, ovvero The CW, occupa l'ultimo posto per gli audience raggiunti con The Originals, che è stata vista da 1.24 milioni di persone con un rating di 0.4 punti e Reign arrivata a 0.3 punti per 1.1 milioni di telespettatori.