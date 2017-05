Ascolti Serie TV Usa 13-14 maggio: NCIS: Los Angeles in cima

Da pochissimo, le agenzie di rating statunitensi hanno pubblicato i dati degli audience registrati dalle serie TV andate in onda sui network americani durante le due serate del weekend appena trascorso, in cui laha di nuovo raggiunto il primo posto, mentre lasi è ritrovata ancora una volta in fondo alla classifica.

Nel corso della serata di sabato 13 maggio, solamente la CBS ha mandato in onda una serie televisiva, ovvero Training Day, che è riuscita a totalizzare 0.3 punti di rating, corrispondenti a 2.6 milioni di telespettatori.

Durante la sera di domenica 14 maggio a posizionarsi in cima alla classifica degli ascolti è di nuovo la CBS con la messa in onda del finale di stagione di NCIS: Los Angeles, arrivato a 1.1 di rating con 9.36 milioni di spettatori, Madam Secretary, che si è ritagliata un rating di 0.7 per un pubblico di 7.81 milioni e Elementary, arrivata a 0.6 punti di rating con 4.52 milioni di persone. Al secondo posto troviamo la NBC con la trasmissione del finale di stagione di Chicago Justice, visto da 5.63 milioni di telespettatori con 1.1 di rating e Shades of Blue, che si è ritagliata 0.9 di rating e 4.73 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso abbiamo la ABC con il finale di stagione di Once Upon a Time, che è riuscito a raccogliere un rating di 0.9 punti per 2.93 milioni di telespettatori, mentre in ultima posizione ritroviamo la FOX con una replica de I Simpsons, che ha toccato un rating di 0.5 per 1.14 milioni di spettatori e una replica di Bob's Burgers, arrivata a 0.3 di rating per 0.90 milioni di pubblico.