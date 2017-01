Ascolti Serie TV Usa 13 gennaio: The Vampire Diaries in calo

Un'altra settimana sta iniziando e, anche oggi, possiamo informarvi sui dati degli ascolti registrati dai network televisivi statunitensi grazie alla trasmissione delle loro serie tv nel corso della serata di venerdì 13 gennaio, in cui lasi è piazzata in cima eè arrivata in fondo alla classifica.

In prima posizione troviamo, infatti, la CBS con la messa in onda di Blue Bloods,che ha totalizzato 1.3 di rating con 10.34 milioni di telespettatori, Hawaii Five-0, arrivata ad un rating di 1.1 punti con 9.54 milioni di persone e MacGyver, che ha toccato 1.1 di rating per 7.72 milioni di persone. Al secondo posto abbiamo la ABC con Last Man Standing, con un totale di rating di 1.3 per 7.24 milioni di pubblico e Dr. Ken, che è riuscito a ritagliarsi 0.9 punti di rating per 4.91 milioni di telespettatori. Successivamente si è piazzata la NBC, che ha trasmesso Grimm, che ha sfiorato 0.8 punti di rating con 4.30 milioni di spettatori e Emerald City, che si è ritagliata 0.8 di rating con un pubblico di 3.29 milioni. La terza posizione è stata occupata dalla FOX con le sue Rosewood, che ha totalizzato 0.7 di rating per 2.86 milioni di persone e Sleepy Hollow, vista da 2.15 milioni di telespettatori per 0.6 di rating. Infine, al quinto ed ultimo posto, abbiamo The CW con la messa in onda di The Vampire Diaries, arrivata a 0.4 di rating e 1.00 milione di telespettatori e Crazy Ex-Girlfriend, arrivata a 0.2 punti di rating per 0.57 milioni di persone.