Ascolti Serie TV Usa 14-15 gennaio: la FOX domina il weekend con I Simpson

Anche in questa mattinata di martedì, come sempre, siamo qui pronti per informarvi sui dati degli audience da poco pubblicati e riguardanti le serie televisive trasmesse dalle reti americane nel corso delle sere del weekend, dove hanno fatto dei buoni ascolti lae la, mentre laè rimasta in fondo.

Nella serata di sabato è stata solo la FOX a mandare in onda due serie televisive, ovvero una replica di Lethal Weapon, arrivata a 1.6 punti di rating con 4.73 milioni di telespettatori e una replica di Star, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.6 punti per 1.83 milioni di persone.

Anche domenica sera al primo posto troviamo la FOX con una puntata di The Simpsons, che ha toccato addirittura un rating di 5.1 punti per un totale di 14.08 milioni di spettatori. Successivamente, la rete ha mandato in onda The Mick, arrivando a 2.0 punti di rating per 4.88 milioni di telespettatori e I Griffin, che è stata vista da 3.70 milioni di pubblico per un rating di 1.6. Al secondo posto della serata si è piazzata la CBS con la messa in onda di NCIS: Los Angeles, che ha totalizzato un rating di 1.0 punti e 8.58 milioni di persone, Madam Secretary, che ha toccato 0.8 di rating e 7.54 milioni di telespettatori e Elementary, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 0.6 punti per 4.45 milioni di spettatori. Infine, al terzo ed ultimo posto troviamo il network ABC, che ha trasmesso una puntata di Conviction, arrivando a 0.5 punti di rating per un totale di 2.41 milioni di pubblico.