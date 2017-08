Ascolti Serie TV Usa 14 agosto: 'Midnight, Texas' in discesa

Da poche ore, ci siamo lasciati alle spalle anche il giorno di Ferragosto e, come tutti i mercoledì mattina, arrivano puntuali i dati degli ascolti pubblicati dalle agenzie di rating statunitensi, che ci informano sui risultati raggiunti dalle serie televisive a stelle e strisce. Potete trovare i dati relativi a tutte le reti dopo il salto.

Nel corso della serata di lunedì 14 agosto, è stato il network CBS a conquistare la prima posizione in classifica, con la messa in onda di una puntata della passata stagione di Kevin Can Wait, che ha totalizzato 0.7 punti di rating per 4.11 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di Mom, arrivato ad un rating di 0.7 punti, corrispondenti a 3.93 milioni di spettatori, una replica di Superior Donuts, che si è ritagliata 0.6 punti di rating per 3.66 milioni di persone e un episodio della passata stagione di Life in Pieces, visto da un pubblico di 3.31 milioni di persone e arrivato a 0.6 punti di rating. Al secondo posto si è piazzata la rete NBC con la trasmissione di una nuova puntata della prima stagione di Midnight, Texas, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 0.7 punti per 3.19 milioni di telespettatori, raggiungendo un risultato in calo rispetto alla puntata della passata settimana. Infine, al terzo ed ultimo posto arriva The CW con la messa in onda di un vecchio episodio di Supergirl, che riesce a guadagnare un rating di 0.2 punti per 1.09 milioni di spettatori e una puntata di Hooten & the Lady, vista da un pubblico di 0.92 milioni di spettatori per 0.2 di rating.