Ascolti Serie TV Usa 15-16 aprile: Chicago Justice vince nel weekend di Pasqua

Con la giornata di oggi, ci siamo lasciati alle spalle anche le festività pasquali e le agenzie di rating tornano ad informaci sui dati degli ascolti di questo weekend appena passato in cui, grazie alla messa in onda delle proprie serie televisive, la retesi posiziona in cima alla classifica.

Nella serata di sabato, solamente la CBS ha trasmesso delle serie televisive, ovvero il finale di stagione di Ransom, che ha totalizzato 0.3 punti di rating, corrispondenti a 2.76 milioni di telespettatori e Training Day, arrivata anch'essa ad un rating di 0.3 per 2.6 milioni di spettatori.

Domenica sera, poi, a registrare gli ascolti più alti è stata la NBC con la messa in onda di Chicago Justice, che è arrivata a 0.9 di rating con un pubblico di 4.88 milioni e Shades of Blue, che ha toccato 0.7 di rating per 4.04 milioni di persone. In seconda posizione è arrivata la CBS con Elementary, che ha registrato un rating di 0.6 punti per 4.48 milioni di telespettatori, mentre uno scalino più in basso abbiamo la ABC con Once Upon a Time, arrivata a 0.7 di rating per 2.51 milioni di spettatori e American Crime, vista da 1.82 milioni di persone con 0.4 di rating. Infine, in terza ed ultima posizione abbiamo la FOX con la messa in onda di varie repliche dei suoi show: I Simpsons, che si è guadagnata 0.6 di rating con 1.46 milioni di telespettatori, I Griffin, arrivata ad un rating di 0.6 per 1.40 milioni di spettatori, The Last Man on Earth, vista da 1.05 milioni di persone per un rating di 0.4, Making History, che ha toccato un rating di 0.4 con 0.96 milioni di pubblico e Bob's Burgers, che ha registrato 0.3 di rating per 0.86 milioni di spettatori.