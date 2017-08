Ascolti Serie TV Usa 15 agosto: 'The Flash' e 'Legends of Tomorrow' in fondo

Ci stiamo già avviando verso la fine di questa terza settimana di agosto e, mentre il fine settimana sembra quasi alle porte, i dati degli ascolti relativi alle serie televisive statunitensi arrivano puntuali, pubblicati dalle agenzie di rating. Anche per il passato martedì, laarriva in cima, lasciando all'ultima posizione

Al primo posto della classifica, infatti, troviamo una replica di NCIS della CBS, che riesce ad ottenere 0.6 punti di rating per 5.74 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di NCIS: New Orleans, che è riuscito a ritagliarsi un rating di 0.6 punti con 5.32 milioni di spettatori e una puntata della passata stagione di Bull, che con 0.6 punti di rating, ha toccato 4.89 milioni di pubblico. Subito dopo, in seconda posizione, si piazza la FOX con un passato episodio di Lethal Weapon, che ha totalizzato un rating di 0.4 punti per 1.74 milioni di persone, una replica di The Mick, che arriva a 0.3 punti di rating con 1.19 milioni di telespettatori e una replica di Brooklyn Nine-Nine, che è riuscita a guadagnarsi un rating di 0.3 punti per 0.98 milioni di spettatori. Uno scalino più in basso, troviamo la ABC con la messa in onda di Somewhere Between, che ha totalizzato 0.3 punti di rating, corrispondenti a 1.58 milioni di telespettatori, mentre all'ultimo posto è arrivata The CW con la trasmissione di due repliche: una di The Flash, arrivata a 0.2 punti di rating per 0.61 milioni di persone e una di Legends of Tomorrow, vista da un pubblico di 0.55 milioni con un rating di 0.2 punti.