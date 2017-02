Ascolti Serie TV Usa 15 febbraio: Agents of SHIELD in calo

Il fine settimana si avvicina e come in tutti i giovedì anche quest'oggi vi proponiamo i dati degli ascolti relativi alla messa in onda delle serie televisive da parte dei network statunitensi. La serata di martedì è stata ottima per la, mentreha occupato ancora una volta l'ultimo posto.

In prima posizione, infatti, abbiamo NCIS della CBS, che ha totalizzato 1.8 punti di rating per 15.29 milioni di telespettatori. Successivamente la rete ha trasmesso Bull, che è riuscita a ritagliarsi 1.3 di rating per 10.64 milioni di spettatori e NCIS: New Orleans, vista 10.32 milioni di persone con 1.2 punti di rating. Uno scalino più in basso abbiamo la NBC con la messa in onda di This Is Us, che ha toccato un rating di 2.4 e 9.03 milioni di pubblico, Chicago Fire, che ha sfiorato 1.5 di rating per 6.77 milioni di persone e The Wall, che è riuscita ad arrivare a 1.4 di rating per 5.76 milioni di telespettatori. Al terzo posto si è piazzata la ABC con The Middle, che si è ritagliata 1.5 di rating per 6.32 milioni di spettatori, American Housewife, con un rating di 1.5 per 5.33 milioni di pubblico, Fresh Off the Boat, che si è guadagnata 1.0 di rating per 3.66 milioni di persone, The Real O'Neals, arrivata a 0.8 di rating per 2.87 milioni di telespettatori e Agents of SHIELD, con un rating di 0.6 punti e 2.13 milioni di pubblico. Più giù si è posizionata la FOX con The Mick, arrivata a 1.0 di rating per 2.47 milioni di persone, New Girl, vista da 2.13 milioni di telespettatori e 0.9 punti di rating e Bones, che è riuscita ad accaparrarsi un rating di 0.8 punti per 2.97 milioni di spettatori. Infine The CW ha trasmesso una replica di The Flash, arrivata ad un totale di 0.2 di rating e 0.70 milioni di pubblico.