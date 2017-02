Ascolti Serie TV Usa 15 febbraio: bene Lethal Weapon, Arrow in fondo

Il venerdì è ormai iniziato e come tutte le settimane prima del weekend, anche oggi vi forniamo i risultati degli ascolti ottenuti dai network americani grazie alla messa in onda delle loro serie televisive nella serata di mercoledì. Il 15 febbraio a posizionarsi in cima è stata la, mentreè rimasta in fondo.

Al primo posto della classifica troviamo, infatti, Criminal Minds della CBS, che si è guadagnata 1.3 punti di rating per 7.34 milioni di telespettatori. Successivamente la rete ha trasmesso la premiere di Doubt, che ha totalizzato un rating di 0.8 di rating per 5.31 milioni di spettatori e Hunted, vista da un pubblico di 5.26 milioni per un rating di 1.2. In seconda posizione troviamo la ABC con Modern Family, che si è ritagliata 2.0 di rating per 6.92 milioni di persone, The Goldbergs, che ha toccato 1.8 di rating con 6.50 milioni di telespettatori, Speechless, che ha raggiunto 1.6 punti di rating con 5.64 milioni di spettatori e Black-ish, vista da 5.27 milioni di persone con 1.5 punti di rating. A metà della classifica si è piazzata la NBC con Chicago PD, arrivata a 1.3 di rating per 6.68 milioni di pubblico, Law & Order: SVU, che ha sfiorato 1.4 di rating per 6.00 milioni di telespettatori e Blindspot, a cui hanno assistito 4.07 milioni si spettatori per un rating di 0.8 punti. La FOX arriva in penultima posizione con Lethal Weapon che tocca 1.4 di rating per 6.37 milioni di persone e Star, che ha totalizzato un rating di 1.2, corrispondente a 4.07 milioni di pubblico. Infine, in ultima posizione abbiamo The CW con Arrow, arrivata a 0.6 punti e 1.66 milioni di telespettatori e The 100, che tocca 0.4 punti di rating per 1.05 milioni di persone.