Ascolti Serie TV Usa 15 maggio: The Big Bang Theory ancora una volta in cima

Anche oggi torniamo con il nostro appuntamento per informarvi sugli audience che sono riuscite a guadagnarsi le varie serie televisive statunitensi nella trasmissione della serata di lunedì 15 maggio. A primeggiare su tutti gli altri network è stata la, che ha lasciato all'ultimo posto la rete

In cima alla classifica degli ascolti arriva, infatti, il finale di stagione di Scorpion della CBS, che riesce a totalizzare 1.2 punti di rating con 7.89 milioni di telespettatori, seguito da una replica di The Big Bang Theory, che ha totalizzato 1.1 punti di rating con 6.04 milioni di spettatori, il finale di stagione di Man with a Plan, che ha raggiunto un rating di 1.1 per 5.73 milioni di pubblico e una replica di Kevin Can Wait, vista da 4.68 milioni di persone per 1.0 punti di rating. Il secondo posto viene occupato dalla FOX con la messa in onda di Lucifer, che riesce a ritagliarsi un rating di 0.8 per un totale di 3.05 milioni di telespettatori e Gotham, che guadagnandosi 0.9 punti di rating è riuscita a radunare davanti al piccolo schermo 2.98 milioni di spettatori. Alla terza posizione troviamo la ABC con la trasmissione del finale di stagione di Quantico, arrivata ad un rating di 0.6 per 2.72 milioni di pubblico. Dal momento che la NBC non ha mandato in onda serie televisive nel corso della serata di lunedì, al quarto ed ultimo posto abbiamo The CW con Supergirl, arrivata a 0.5 punti di rating con 1.93 milioni di telespettatori e Jane the Virgin, che ha toccato 0.2 di rating con 0.76 milioni di persone.