Ascolti Serie TV Usa 16 agosto: buona partenza per 'Marlon'

Siamo arrivati a venerdì e, con il weekend dietro l'angolo, anche questa mattina i dati degli audience relativi alle serie televisive statunitensi arrivano puntuali, grazie alle agenzie di rating. Per la serata di mercoledì 16 agosto, è stata laa piazzarsi in prima posizione, mentreè andata ad occupare nuovamente l'ultimo posto.

In cima alla vetta della serata, infatti, troviamo la rete NBC con la messa in onda della premiere della prima puntata della prima stagione della serie comedy Marlon, che ha totalizzato un rating di 1.3 punti, corrispondenti a 5.28 milioni di telespettatori. Il network ha trasmesso anche il secondo episodio dello spettacolo, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce un totale di 4.05 milioni di spettatori, raggiungendo 1.0 punti di rating, dopodiché abbiamo Law & Order: SVU, arrivata ad un rating di 0.6 punti per un pubblico di 2.73 milioni. Questa volta la CBS arriva solamente al secondo posto con la messa in onda di una nuova puntata di Salvation, che è riuscita a ritagliarsi 0.4 punti di rating, arrivando a 2.91 milioni di persone e, infine, al terzo ed ultimo posto della classifica ritroviamo ancora una volta la rete The CW, che ha mandato in onda una puntata della stagione da poco conclusa di Arrow, che si è guadagnata un rating di 0.2 punti per 0.66 milioni di telespettatori e una replica di un passato episodio di Supernatural, che è riuscito a conquistarsi 0.2 punti di rating, con un pubblico di 0.63 milioni di persone.