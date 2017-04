Ascolti Serie TV Usa 17 aprile: buon finale per 24: Legacy

La settimana dopo la domenica di Pasqua sembra un po' più corta e, infatti, siamo già arrivati a mercoledì, e come sempre le agenzie di rating hanno già pubblicato i dati degli audience relativi a lunedì. Nella serata del 16 aprile, il migliore tra i network statunitensi è stata la, mentre in ultima posizione troviamo

Il primo posto della classifica davanti a tutte le altre serie TV, infatti, è occupato da Scorpion della CBS, che riesce a totalizzare 1.1 di rating per 6.59 milioni di telespettatori, seguita da Kevin Can Wait, che arriva ad un rating di 1.1 punti, corrispondenti a 5.90 milioni di spettatori, Man with a Plan, che tocca 1.0 di rating con un pubblico di 5.42 milioni, Superior Donuts, vista da 5.08 milioni per 1.0 punti di rating e il finale di stagione di 2 Broke Girls, che si ritaglia 1.0 di rating con 4.57 milioni di telespettatori. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di Taken, arrivata a 0.9 punti di rating per 4.55 milioni di telespettatori, mentre la terza posizione ha visto la FOX con la trasmissione dell'episodio finale della stagione d'esordio di 24: Legacy, arrivata a 0.8 di rating con un pubblico di 3.42 milioni e APB, che riesce ad arrivare a 0.6 di rating per 2.73 milioni di pubblico. Uno scalino più in basso abbiamo la ABC con Quantico, che ha toccato un rating di 0.5 per 2.76 milioni di telespettatori e infine, al quinto ed ultimo posto, si posiziona The CW con una replica di Supergirl, vista da 0.91 milioni di persone, arrivando a 0.2 punti di rating.