Ascolti Serie TV Usa 16 gennaio: Timeless all'ultimo posto

La metà della settimana è arrivata e anche questo mercoledì mattina vi teniamo informati con i dati di audience usciti da poco dalle agenzie di rating. Nel corso della serata di lunedì 16 gennaio a superare tutti gli altri network in fatto di ascolti è stata la, mentre in ultima posizione è arrivata la

Al primo posto della classifica degli audience per lunedì abbiamo, infatti, la CBS con la messa in onda di Kevin Can Wait, arrivata a 1.7 punti di rating per 8.64 milioni di telespettatori, Man with a Plan, che si è ritagliata un rating di 1.5 punti, corrispondenti a 7.67 milioni di spettatori, Scorpion, che è riuscita a raggiungere 1.2 punti di rating con un pubblico di 7.69 milioni, 2 Broke Girls, arrivata ad un totale di 1.5 di rating per 6.46 milioni di persone e The Odd Couple, vista da 5.65 milioni di telespettatori, riuscendo a sfiorare un rating complessivo di 1.1 punti. Alla seconda posizione abbiamo il network FOX, che ha ripreso il suo palinsesto del lunedì dopo la pausa invernale con la trasmissione di Lucifer, arrivata a 1.1 di rating con 3.99 milioni di telespettatori e Gotham, che ha raggiunto un rating di 1.2 punti per 3.69 milioni di pubblico. Infine, dal momento che le reti ABC e The CW non hanno mandato in onda serie televisive nel corso della serata, al terzo ed ultimo posto troviamo il network NBC con il suo spettacolo esordiente Timeless, che è riuscito ad arrivare a 0.9 punti di rating per un pubblico di 3.46 milioni di persone.