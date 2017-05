Ascolti Serie TV Usa 16 maggio: NCIS in cima, Prison Break in fondo

La metà della settimana è ormai passata e ci stiamo già avviando verso uno degli ultimi weekend del mese. Come ogni giovedì, anche questa mattina, le agenzie di rating hanno rilasciato in rete i risultati degli audience raggiunti dai network televisivi americani nel corso della serata di martedì che sono disponibili dopo il salto.

Ad occupare la cima della classifica è stata la CBS con la messa in onda del finale di NCIS, arrivato a 1.5 punti di rating per un totale di 13.33 milioni di telespettatori, Bull, che ha totalizzato un rating di 1.3 punti, corrispondenti a 10.97 milioni di spettatori e il finale di stagione di NCIS: New Orleans, che si è guadagnato un rating di 1.1 per un pubblico di 9.22 milioni.



Al secondo posto troviamo la NBC con il finale di stagione di Chicago Fire, arrivato a 1.3 di rating per 6.30 milioni di persone e Great News, vista da 3.41 milioni di telespettatori per 0.7 di rating.

A metà classifica si è piazzata la ABC con la messa in onda del finale di stagione di The Middle, che è riuscito a ritagliarsi 1.2 di rating con 5.27 milioni di telespettatori, il finale di American Housewife, che ha toccato un rating di 1.2 per 4.39 milioni di spettatori, il finale di Fresh Off the Boat, che si è ritagliato 1.0 punti di rating con un pubblico di 3.55 milioni di persone, il finale di stagione di Agents of SHIELD, che ha guadagnato un rating di 0.7 per 2.08 milioni di persone e il finale di stagione di Imaginary Mary, che ha sfiorato a 0.8 di rating con 2.80 milioni di telespettatori.



Subito dopo arriva The CW con The Flash, che si guadagna un rating di 0.9 per 2.48 milioni di spettatori e iZombie, vista da un pubblico di 0.86 milioni di telespettatori e 0.3 punti di rating. Infine, all'ultimo posto abbiamo la FOX con Prison Break, arrivata ad un rating di 0.9 per 2.41 milioni di persone e Brooklyn Nine-Nine, che con 0.7 di rating ha raggiunto 1.65 milioni di spettatori.