Ascolti Serie TV Usa 17 febbraio: MacGyver continua a rimanere in cima

Il mese di febbraio si sta rapidamente concludendo con la sua ultima settimana che comincia proprio con oggi e noi, come tutti i lunedì, siamo qui puntuali a fornirvi i dati degli ascolti registrati dalle serie televisive nel corso della serata di venerdì 17 febbraio, in cui laè stata di nuovo in alto, mentreè arrivata in fondo.

A superare tutte le altre serie abbiamo, infatti, Blue Bloods della CBS, che è riuscita ad arrivare a 1.1 punti di rating per 9.99 milioni di telespettatori. Subito dopo la rete ha mandato in onda Hawaii Five-0, che ha totalizzato un rating di 1.1, corrispondente a 9.48 milioni di spettatori e MacGyver, vista da un pubblico di 7.31 milioni e arrivata a 0.9 punti di rating. In seconda posizione troviamo la ABC con Last Man Standing, che ha sfiorato 1.1 punti di rating e 6.45 milioni di persone e Dr. Ken, che si è ritagliata un rating di 0.8 con 4.26 milioni di telespettatori. Il terzo posto è stato occupato dalla NBC che ha trasmesso Grimm, arrivato a 0.8 di rating con 3.87 milioni di spettatori e Emerald City, che si è accaparrata un rating di 0.6 punti per 2.41 milioni di pubblico. Uno scalino più in basso abbiamo la FOX con Rosewood, che ha raggiunto 0.6 di rating e 2.73 milioni di persone e Sleepy Hollow, vista da 1.83 milioni di telespettatori con 0.5 punti di rating. Infine, al quinto ed ultimo posto troviamo The CW con The Vampire Diaries, arrivata a 0.4 di rating e 1.02 milioni di spettatori e Reign, che si è guadagnata un pubblico di 0.68 milioni di persone con 0.2 punti di rating.