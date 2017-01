Ascolti Serie TV Usa 17 gennaio: in calo No Tomorrow e Agents of SHIELD

Da pochi istanti sono arrivati online i risultati dei rating raggiunti dai network statunitensi grazie alla messa in onda delle loro serie televisive nel corso della serata di martedì 17 gennaio, in cui a primeggiare su tutte le altre reti è stata la, mentre in ultima posizione troviamo

In prima posizione abbiamo, infatti, la CBS con la messa in onda di NCIS, arrivata a 1.9 di rating per 15.42 milioni di telespettatori, Bull, che ha totalizzato un rating di 1.5 punti, corrispondenti a 10.97 milioni di spettatori e NCIS: New Orleans, che ha toccato 1.2 punti di rating per 9.16 milioni di pubblico. Subito dopo troviamo la NBC con This Is Us, vista da 9.53 milioni di persone per 2.6 punti di rating e Chicago Fire, che ha raggiunto 1.6 di rating per 7.04 milioni di telespettatori. Alla terza posizione si è piazzata la ABC con The Middle, che ha raggiunto 1.7 punti di rating con 6.60 milioni di telespettatori, American Housewife, che è riuscita a ritagliarsi un rating di 1.5 con 5.43 milioni di spettatori, Fresh Off the Boat, arrivata a 1.1 punti di rating con 3.85 milioni di pubblico, The Real O'Neals, vista da 2.77 milioni di persone con 0.8 punti di rating e Agents of SHIELD, che ha toccato 0.6 punti di rating, corrispondenti a 2.02 milioni di telespettatori. Al penultimo posto abbiamo la FOX con Bones, che ha raggiunto un rating di 0.8 punti e 2.92 milioni di spettatori, The Mick, che ha sfiorato 1.1 di rating per 2.73 milioni di persone e New Girl, che ha totalizzato 1.0 punti di rating con 2.35 milioni di pubblico. Infine, in quinta ed ultima posizione abbiamo The CW con una replica di The Flash, che ha toccato 0.3 di rating per 1.01 milioni di persone e il finale di stagione di No Tomorrow, che si è guadagnato 0.2 di rating per 0.60 milioni di telespettatori.