Ascolti Serie TV Usa 17 maggio: Chicago PD in cima con il finale

Il weekend è dietro l'angolo ormai e, come tutti i venerdì, anche questa mattina vi offriamo, dopo il salto, i dati degli audience registrati dalle serie televisive statunitensi andate in onda sui rispettivi network nel corso della serata del mercoledì appena passato, in cui laha di nuovo raggiunto la vetta, mentreè rimasta in fondo.

Al primo posto sale, infatti, la NBC con la messa in onda del finale di stagione di Chicago PD, che ha totalizzato un rating di 1.3 punti, corrispondenti a 6.50 milioni di telespettatori, Law & Order: SVU, che si è ritagliata 1.2 di rating per 5.56 milioni di spettatori e il finale di Blindspot, che ha guadagnato un rating di 0.9 per 4.28 milioni di pubblico. La seconda posizione è occupata dalla ABC con i finali di Modern Family, arrivato a 1.7 di rating per 6.20 milioni di persone, di The Goldbergs, visto da 5.27 milioni di persone con un rating di 1.4, di Designated Survivor, che è riuscito a raggiungere 1.1 punti per 5.07 milioni di telespettatori, la premiere di Downward Dog, che è riuscita a toccare 1.1 punti di rating per 4.67 milioni di pubblico e il finale di stagione di Speechless, arrivato a un rating di 1.2 per 4.52 milioni di spettatori. Subito dopo abbiamo la FOX con la messa in onda di Empire, arrivata a 2.2 di rating e a 6.14 milioni di persone e Shots Fired, che si è accaparrata un rating di 0.8 per 2.91 milioni di telespettatori. La penultima posizione vede la CBS con Criminal Minds: Beyond Borders, che ha sfiorato un rating di 0.7 punti per 4.87 milioni di telespettatori, mentre l'ultimo posto è occupato da The CW e dalle sue Arrow, arrivata a 0.5 di rating con 1.44 milioni di telespettatori e The 100, che ha toccato un rating di 0.3 per un pubblico di 0.83 milioni.