Ascolti Serie TV Usa 17 marzo: The Originals parte in sordina

Ormai ci stiamo avvicinando sempre più alla fine di questo mese di marzo e all'inizio della primavera ma, come sempre, noi siamo qui pronti ad aggiornarvi sui dati degli ascolti registrati dalle agenzie di rating nel corso della serata di venerdì 17 marzo, in cui laè arrivata alla prima posizione, lasciandoall'ultima.

A primeggiare su tutte le altre serie abbiamo, infatti, Last Man Standing della ABC, che con la sua ventesima puntata della sesta stagione è riuscita a totalizzare un rating di 1.0 punti per 6.2 milioni di telespettatori. Subito dopo si posiziona il ventesimo episodio del secondo capitolo di Dr. Ken, che ha raccolto davanti al piccolo schermo un totale di 4.64 milioni di spettatori con un rating di 0.8 punti. Il network che si è posizionato in seconda posizione è la NBC con la messa in onda dell'undicesima puntata della sesta stagione di Grimm, che si è guadagnata un rating di 0.8 punti per 3.92 milioni di pubblico. Al terzo posto è arrivata, invece, la FOX con la messa in onda di una replica di Rosewood, che ha totalizzato un rating di 0.4 punti per 1.96 milioni di persone e l'undicesimo episodio del quarto capitolo di Sleepy Hollow, che è riuscito ad arrivare ad un rating di 0.4 per un totale di 1.88 milioni di telespettatori. Infine, al quarto ed ultimo posto, abbiamo la rete The CW con la messa in onda della premiere della quarta stagione di The Originals, che ha raggiunto un rating di 0.3 per 1.06 milioni di spettatori e la quinta puntata della quarta stagione di Reign, che è arrivata ad un pubblico di 0. 786 milioni di persone per 0.2 di rating.