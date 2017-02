Ascolti Serie TV Usa 18-19 febbraio: buona premiere per The Good Fight

Grazie alle agenzie di rating, arrivano puntuali anche oggi i risultati degli ascolti ottenuti dai network statunitensi grazie alla messa in onda delle loro serie televisive. Nel corso del weekend, a primeggiare su tutte le altre reti è stata la, mentre ad arrivare all'ultima posizione è stata la

Nel corso della serata di sabato, infatti, la CBS si è aggiudicata il primo posto grazie alla trasmissione di Ransom, che ha totalizzato 0.4 punti di rating per 3.1 milioni di telespettatori e una replica di NCIS: New Orleans, che si è ritagliata anch'essa un rating di 0.4, corrispondente a 3.12 milioni di spettatori. In seconda ed ultima posizione troviamo invece la FOX con la replica di 24: Legacy, vista solo da 0.938 milioni di persone con 0,2 di rating e quella di APB, arrivata ad un rating di 0.3 con 1.03 milioni di pubblico.

Anche la serata di domenica ha visto in prima posizione la CBS con la messa in onda di NCIS: Los Angeles, che ha raggiunto un rating di 1.1 punti per 8.48 milioni di persone, la premiere di The Good Fight, arrivata ad un rating di 0.7 per 7.16 milioni di telespettatori e Elementary, che ha toccato 0.7 punti di rating con 5.05 milioni di spettatori. La FOX si è posizionata uno scalino più in basso con un notevole distacco trasmettendo The Simpsons, visti da 2.46 milioni di persone per 1.1 di rating, I Griffin, arrivati ad un rating di 1.0 punti per 2.25 milioni di pubblico, Bob's Burgers, che si è guadagnata 0.9 di rating per 1.94 milioni di telespettatori e il finale di stagione di Son of Zorn, che è riuscito ad arrivare a 0.7 di rating per 1.57 milioni di spettatori.