Ascolti Serie TV Usa 18-19 marzo: I Griffin superano i Simpson

Come tutti i martedì mattina, anche oggi le agenzie di rating hanno rilasciato i dati degli ascolti registrati nel corso delle due serate del weekend grazie alla messa in onda da parte delle reti televisive statunitensi delle loro serie e ad occupare la prima posizione tra i vari network è di nuovo la, mentre l'ultima posizione va alla

Nel corso della serata di sabato non sono state trasmesse serie televisive, ma durante la sera di domenica a primeggiare su tutte le altre serie è stata NCIS: Los Angeles della CBS, che è riuscita a totalizzare 1.2 punti di rating, corrispondenti a 8.99 milioni di telespettatori seguita da Madam Secretary, che ha raggiunto un rating di 0.8 per 7.23 milioni di spettatori e Elementary, che è arrivata ad un rating di 0.6 con un pubblico di 4.37 milioni. Al secondo posto troviamo la NBC con la messa in onda di Chicago Justice, arrivata a 1.0 di rating con 5.70 milioni di persone e Shades of Blue, vista da un totale di 4.12 milioni di telespettatori per 0.8 di rating. Uno scalino più in basso abbiamo la ABC con Once Upon a Time, che è riuscita ad arrivare a 0.8 punti di rating con 2.72 milioni di persone, Time After Time, che ha raggiunto un rating di 0.4 per 1.78 milioni di spettatori e American Crime, che si è guadagnata 0.4 di rating con un pubblico di 1.88 milioni. Infine, in ultima posizione troviamo la FOX con I Griffin, arrivati a 1.1 di rating e 2.37 milioni di telespettatori, The Simpsons, che ha toccato un rating di 1.0 per 2.34 milioni di spettatori, una replica di Bob's Burgers, che ha sfiorato 0.7 di rating per un pubblico di 2.33 milioni, The Last Man on Earth, vista da 1.95 milioni di persone per 0.8 di rating e Making History, che ha raggiunto un rating di 0.7 per 1.57 milioni di telespettatori.