Ascolti Serie TV Usa 18 gennaio: bene Lethal Weapon, Frequency in calo

Con la giornata di oggi arriviamo all'ultimo giorno della settimana prima del weekend e anche in questa mattinata arrivano puntuali i dati degli audience registrati dai network televisivi grazie alla messa in onda delle loro serie. Nella serata di mercoledì 18 gennaio, a dare i migliori risultati è stata la

Al primo posto troviamo, infatti, la NBC con la messa in onda di Chicago PD, che ha totalizzato 1.5 di rating, corrispondente a 6.94 milioni di telespettatori, Law & Order: SVU, che è arrivata ad un rating di 1.4 punti per 6.38 milioni di persone e Blindspot, vista da 4.67 milioni di spettatori, raggiungendo 0.9 punti di rating. In seconda posizione arriva la FOX con la messa in onda di Lethal Weapon, che ha registrato 1.4 di rating per 6.25 milioni di pubblico e Star, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 1.2 punti per 4.00 milioni di telespettatori. Uno scalino più in basso abbiamo, poi, la ABC con la trasmissione di Fresh Off the Boat, che è riuscita a ritagliarsi 1.5 punti di rating per 5.48 milioni si spettatori, Speechless, che è arrivata ad un rating di 1.6 per 5.36 milioni di spettatori, Black-ish, che si è guadagnata un pubblico di 4.62 milioni con 1.5 punti di rating e una replica di Modern Family, vista da 4.53 milioni di persone con 1.3 punti di rating. In fondo alla classifica troviamo il network The CW con la messa in onda di una replica di Arrow, che si è ritagliata un rating di 0.2 punti per 0.87 milioni di persone e Frequency, arrivata ad un rating di 0.2 con 0.78 milioni di spettatori.