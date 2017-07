Ascolti Serie TV Usa 18 luglio: 'NCIS' ancora al primo posto

La settimana si avvicina sempre di più al weekend e anche in questo giovedì arrivano puntuali i risultati degli ascolti ottenuti dai network televisivi statunitensi che, nella serata del martedì appena passato, hanno mandato in onda le loro serie. Come sempre, trovate tutti i dati di audience subito dopo il salto.

Anche questa volta è stata la CBS a primeggiare con la messa in onda di una replica di NCIS, arrivata a 0.6 di rating per 6.48 milioni di telespettatori, un vecchio episodio di Bull, che ha totalizzato un rating di 0.5 punti per 5.36 milioni di spettatori e una puntata della passata stagione di NCIS: New Orleans, vista da 5.32 milioni di persone per 0.5 punti di rating. Al secondo poso troviamo la ABC con la trasmissione di una replica di The Middle, arrivata a 0.6 punti di rating con un pubblico di 2.82 milioni, un vecchio episodio di Fresh Off the Boat, che ha ottenuto un rating di 0.5 per 1.92 milioni di telespettatori, una replica di American Housewife, con un rating di 0.5 per 1.82 milioni di spettatori e una puntata della passata stagione di Black-ish, che con un rating di 0.4 punti è riuscito ad arrivare a 1.75 milioni di spettatori. Al terzo posto arriva la FOX con una replica de I Simpsons, che si è guadagnata 0.4 di rating per 1.26 milioni di spettatori, un passato episodio de I Griffin, visto da 0.92 milioni di persone con 0.4 di rating e The Mick, che ha totalizzato un rating di 0.3 per 0.92 milioni di telespettatori. Infine, all'ultimo posto abbiamo The CW con una replica di The Flash, che tocca 0.2 di rating e 0.78 milioni di spettatori e una vecchia puntata di Hooten & the Lady, vista da 0.66 milioni di persone con 0.3 punti di rating.