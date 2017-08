Ascolti Serie TV Usa 19-20 agosto: 'I Griffin' rimangono in fondo

Anche in questa mattinata di martedì, arrivano puntuali i dati degli ascolti che sono riuscite a registrare le varie reti televisive grazie alle loro serie TV nel corso delle due serate del fine settimana. Anche questa volta a raggiungere il primo posto della classifica è stata la, mentre all'ultima posizione si è piazzata la

Sabato sera l'unico network a trasmettere serie televisive è stato la FOX, che ha mandato in onda un episodio della passata stagione di Lucifer, che ha totalizzato un rating di 0.6 punti per 2.01 milioni di telespettatori. Le altre reti hanno trasmesso talk show, reality show e game show di vario genere.

Anche nel corso della serata di domenica, la maggior parte delle reti televisive ha dedicato la sua programmazione a reality show, game show e talk show. Le uniche due reti statunitensi che hanno mandato in onda serie televisive nella serata sono la CBS e la FOX. La prima ha trasmesso una vecchia puntata di NCIS: Los Angeles, che è riuscita ad arrivare ad un rating di 0.4 punti per un pubblico di 3.02 milioni di persone, stabilendo il risultato migliore; la seconda, invece, ha offerto nella sua programmazione un passato episodio de I Simpsons, che ha radunato davanti ai piccoli schermi a stelle e strisce 1.79 milioni di persone per un totale di 0.7 punti di rating e un episodio della stagione da poco terminata de I Griffin, che ha totalizzato complessivamente un rating di 0.7 punti, riuscendo ad arrivare a 1.85 milioni di telespettatori.